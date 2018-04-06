В Самаре 20 апреля состоится пробный пуск фонтана на набережной возле Ладьи

В пятницу, 6 апреля, глава Самары Елена Лапушкина посетила объекты, ремонтируемые в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, и оценила ход работ, сообщает администрация областного центра.

Отправной точкой выездного совещания стал старейший городской парк — Струковский сад. Капитальный ремонт объекта находится на завершающей стадии: ведутся отделочные работы по устройству летней веранды и монтажу сцены, подготавливаются площади под укладку асфальтового покрытия, установку скейт-парка и оставшейся части рулонного газона. К настоящему моменту в полном объеме выполнены работы по устройству систем автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации, восстановлению ограждения по периметру парка, ремонту фонтанов «Мальчик и девочка», «Грот» и стелы Максиму Горькому. На завершение всех видов строительно-монтажных работ и работ по благоустройству территории у подрядчика чуть больше 20 дней — объект должен быть сдан 30 апреля.

К концу месяца должна быть окончена и основная часть работ на IV очереди набережной. Этот объект, как и Струковский сад, ремонтируется в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Для того, чтобы самарцы во время майских праздников смогли прогуляться по обновленной набережной, работа ведется в круглосуточном режиме: ежедневно более сотни рабочих и 20 единиц техники трудятся над завершением проекта.

На территории площадью более семи гектаров и протяженность около километра уже заменены все инженерные коммуникации, выполнен ремонт подпорной стенки, обустроены лестничные спуски и амфитеатр. Специалисты завершают строительство нового стационарного общественного туалета, хозяйственного корпуса, укладку плитки, установку подъемников для людей с ограниченными возможностями, а также проводят подготовительные работы перед укладкой асфальта. По словам руководителя проекта Дениса Шапошникова, основной объем работ осталось выполнить по благоустройству: «Мы более чем на 90% выполнили работы по самым крупным объектам, в том числе по монументу „Ладья“, и по новому фонтану. Осталось выполнить незначительный объем по облицовке архитектурных форм и озеленению территории. К слову, пробный пуск фонтана мы планируем совершить 20 апреля».

Отдельно рассматривается вопрос о цвете будущего асфальта. Решить, сделать асфальтовое покрытие черным в соответствии с проектом или восстановить в первоначальном, красном цвете, предстоит жителям. По поручению главы города, в ближайшее время будет проведет опрос самарцев на эту тему.

«Приезжая на объект, всегда хочется увидеть, что все работы уже завершены. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. На обоих объектах подрядчикам установлены жесткие сроки, за исполнением которых в ежедневном режиме ведется контроль с фотофиксацией. Вопрос о цвете асфальта на набережной сейчас активно обсуждается, у нас еще есть время для принятия решения. Окончательное слово в этом вопросе будет за жителями: если они решат, что нужно сохранить традиционный красный асфальт, то так и будет», — сказала по завершении совещания Елена Лапушкина.