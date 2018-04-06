В Петербурге приступили к строительству второго этапа трамвайной сети для «Чижика»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Реализацию второго этапа строительства первой частной трамвайной сети для современного трамвая «Чижик» начали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концессионера Транспортной концессионной компанией (ТКК).

Сроки запуска трамвая неоднократно переносили, перевозку пассажиров «Чижик» начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы завершили. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко , перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками, которую планирует закончить в мае, и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.

"ООО «Транспортная концессионная компания» силами генерального подрядчика — ООО «ЛСР-Строй» приступила к реализации второго этапа проекта создания в Красногвардейском районе комплексной структуры скоростного трамвайного сообщения «Чижик». В настоящий момент начались работы на участке 3.1 — отрезок проспекта Наставников от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов. В эти дни идет демонтаж контактной сети и переустройство инженерных сетей", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках проводимых работ планируется поставить опоры и смонтировать контактную сеть, заменить основание автодороги и трамвайных путей, а также осуществить замену подземных коммуникаций, которые пролегают под проспектом Наставников

Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.