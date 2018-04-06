Тест Анфисы Чеховой: какого цвета платье ты выбираешь?

Анфиса Чехова (39) некоторое время назад заметно похудела. Телеведущая проекта «Взвешенные и счастливые люди» не раскрывает секретной диеты, объясняя все тем, что она попросту разобралась «с проблемами в голове». Сейчас Анфиса демонстрирует поклонникам подтянутую фигуру в купальнике и нижнем белье. Чехова также запустила свою линию платьев для девушек 48-го размера. Телеведущая уверена, что по тому, какого цвета платье выбирает женщина, о ней многое можно рассказать. «Розовый считается цветом инфантильности, детства, беззаботности и влюбленности. Любители розового весьма трудолюбивы, мечтательны и преданны своему делу. Они обидчивы, плаксивы, обладают добрым темпераментом и даже детской наивностью.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 3 Апр 2018 в 1:56 PDT Желтый цвет, преобладающий в одежде человека, указывает на его стремление освободиться от тяжести, от чего-то, что его угнетает. Люди, у которых этот цвет стоит на первом месте, надеются на счастье, и ждут его в любых формах и проявлениях. Они желают добиться признания и уважения.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 25 Мар 2018 в 2:18 PDT Зеленый цвет выбирают люди, чья душевная привязанность неудовлетворена. Этот цвет символизирует независимость. Любители зеленого очень осторожно относятся к изменениям. Они любят самоутверждаться, чаще всего благодаря своим достижениям, но иногда за счет других.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 1 Мар 2018 в 6:42 PST Серый — знак нейтральности, середины. Личность, выбирающая его для себя, хочет остаться в стороне от всего, что снаружи. Такие люди предпочитают не открываться другим, они держат все в себе. Красный цвет выбирают люди, жаждущие возбуждающих переживаний и эмоций, которые хотят ощущать всю полноту жизни. Это цвет борьбы, стремления, покорения! Чрезмерная привязанность к красному цвету, как считают психологи, свойственна людям, страдающим от неудач в любви!

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 27 Фев 2018 в 5:56 PST Черный — цвет людей, которые хотят отгородиться от мира по разным причинам. Но это не означает, что его выбирают скромные и неуверенные в себе интроверты. Черный помогает отгородится от внешнего мира и помочь сконцентрироваться на своем внутреннем мироощущении. Поэтому его часто выбирают творческие люди!». Читай также секреты красоты Анфисы Чеховой: пустой холодильник и идеальная растяжка.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 29 Мар 2018 в 1:22 PDT Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 17 Мар 2018 в 1:56 PDT