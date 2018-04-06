Ещё
Тест Анфисы Чеховой: какого цвета платье ты выбираешь?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест Анфисы Чеховой: какого цвета платье ты выбираешь? 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Анфиса Чехова (39) некоторое время назад заметно похудела. Телеведущая проекта «Взвешенные и счастливые люди» не раскрывает секретной диеты, объясняя все тем, что она попросту разобралась «с проблемами в голове». Сейчас Анфиса демонстрирует поклонникам подтянутую фигуру в купальнике и нижнем белье. Чехова также запустила свою линию платьев для девушек 48-го размера. Телеведущая уверена, что по тому, какого цвета платье выбирает женщина, о ней многое можно рассказать. «Розовый считается цветом инфантильности, детства, беззаботности и влюбленности. Любители розового весьма трудолюбивы, мечтательны и преданны своему делу. Они обидчивы, плаксивы, обладают добрым темпераментом и даже детской наивностью.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 3 Апр 2018 в 1:56 PDT  Желтый цвет, преобладающий в одежде человека, указывает на его стремление освободиться от тяжести, от чего-то, что его угнетает. Люди, у которых этот цвет стоит на первом месте, надеются на счастье, и ждут его в любых формах и проявлениях. Они желают добиться признания и уважения.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 25 Мар 2018 в 2:18 PDT  Зеленый цвет выбирают люди, чья душевная привязанность неудовлетворена. Этот цвет символизирует независимость. Любители зеленого очень осторожно относятся к изменениям. Они любят самоутверждаться, чаще всего благодаря своим достижениям, но иногда за счет других.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 1 Мар 2018 в 6:42 PST  Серый — знак нейтральности, середины. Личность, выбирающая его для себя, хочет остаться в стороне от всего, что снаружи. Такие люди предпочитают не открываться другим, они держат все в себе. Красный цвет выбирают люди, жаждущие возбуждающих переживаний и эмоций, которые хотят ощущать всю полноту жизни. Это цвет борьбы, стремления, покорения! Чрезмерная привязанность к красному цвету, как считают психологи, свойственна людям, страдающим от неудач в любви!
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 27 Фев 2018 в 5:56 PST  Черный — цвет людей, которые хотят отгородиться от мира по разным причинам. Но это не означает, что его выбирают скромные и неуверенные в себе интроверты. Черный помогает отгородится от внешнего мира и помочь сконцентрироваться на своем внутреннем мироощущении. Поэтому его часто выбирают творческие люди!». Читай также секреты красоты Анфисы Чеховой: пустой холодильник и идеальная растяжка.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 29 Мар 2018 в 1:22 PDT  Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 17 Мар 2018 в 1:56 PDT
Лиза: последние новости
Дешевле, чем у Лободы: во сколько обойдутся роды Анастасии Костенко? Ольга Бузова надела костюм за 787 тысяч рублей Ольга Бузова объявила кастинг на роль своего мужа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства54
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян540
Путин уволил одиннадцать генералов359
Описана схема переправки российских наемников в Сирию335
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение