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В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума «Россия — страна возможностей»
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В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума «Россия — страна возможностей» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В рамках экспертной встречи «Стратегические приоритеты российской промышленности» на форуме «Россия — страна возможностей» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров пригласил ее участников принять участие в ведомственной программе стажировки.
С 2 по 6 апреля 2018 года 24 участника форума, подавшие соответствующие заявки, прошли пятидневную стажировку в Министерстве. В рамках обучения они прослушали лекции по направлениям деятельности ведомства, в том числе, по стратегическому развитию промышленности и торговли, а также мерах поддержки предприятий. В рамках отраслевых лекций участники программы получили актуальную информацию о станкостроительной отрасли, развитии народных промыслов в стране, внутренней торговли, мерах борьбы с контрафактными товарами.
Помимо этого, стажеры встретились с директорами профильных департаментов, где в ходе оживленных дискуссий задали интересующие вопросы.
Поездка на подведомственное отраслевое предприятие ФГУП «НАМИ», позволила участникам познакомиться с работой крупнейшего предприятия своей области, которому в этом году исполняется 100 лет.
На итоговой встрече с директором Административного департамента Сергеем Валуевым стажеры поделились впечатлениями о программе и наметили возможности дальнейшего взаимодействия с Министерством.
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