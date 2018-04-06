В Минпромторге России прошла стажировка для участников форума «Россия — страна возможностей»

В рамках экспертной встречи «Стратегические приоритеты российской промышленности» на форуме « Россия — страна возможностей» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров пригласил ее участников принять участие в ведомственной программе стажировки.

С 2 по 6 апреля 2018 года 24 участника форума, подавшие соответствующие заявки, прошли пятидневную стажировку в Министерстве. В рамках обучения они прослушали лекции по направлениям деятельности ведомства, в том числе, по стратегическому развитию промышленности и торговли, а также мерах поддержки предприятий. В рамках отраслевых лекций участники программы получили актуальную информацию о станкостроительной отрасли, развитии народных промыслов в стране, внутренней торговли, мерах борьбы с контрафактными товарами.

Помимо этого, стажеры встретились с директорами профильных департаментов, где в ходе оживленных дискуссий задали интересующие вопросы.

Поездка на подведомственное отраслевое предприятие ФГУП «НАМИ», позволила участникам познакомиться с работой крупнейшего предприятия своей области, которому в этом году исполняется 100 лет.

На итоговой встрече с директором Административного департамента Сергеем Валуевым стажеры поделились впечатлениями о программе и наметили возможности дальнейшего взаимодействия с Министерством.