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Кавер‑версии известных песен услышат пассажиры ЦППК во время музыкального флешмоба
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Кавер‑версии известных песен услышат пассажиры ЦППК во время музыкального флешмоба 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Восьмого апреля для пассажиров пригородных поездов студенты школы-студии МХАТ при поддержке ЦППК исполнят популярные песни «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей» и другие, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.
«Мероприятие состоится в воскресенье днем на выходе к платформам пригородных поездов одного из столичных вокзалов и станет вторым в серии музыкальных флешмобов», — говорится в сообщении.
В дальнейшем флешмобы будут проходить раз в две недели по воскресеньям. Площадками для мероприятий на протяжении ближайших двух месяцев послужат разные станции полигона ЦППК.
«25 марта в зале ожидания пригородных поездов Киевского вокзала прошел первый в этом году музыкальный флешмоб. Мы получили очень много положительных откликов в социальных сетях. Нам приятно, что пассажиры не только наблюдают за происходящим, но и помогают артистам исполнять любимые всеми песни, заряжаются хорошим настроением на весь день», — отметила пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК» Софья Попова.
Первый музыкальный флешмоб ЦППК и Школы-студии МХАТ состоялся в декабре 2017 года на станции «Выхино».
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