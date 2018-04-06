Кавер‑версии известных песен услышат пассажиры ЦППК во время музыкального флешмоба

Восьмого апреля для пассажиров пригородных поездов студенты школы-студии МХАТ при поддержке ЦППК исполнят популярные песни «Подмосковные вечера», «18 лет», «Тополя», «Рай в душе моей» и другие, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Мероприятие состоится в воскресенье днем на выходе к платформам пригородных поездов одного из столичных вокзалов и станет вторым в серии музыкальных флешмобов», — говорится в сообщении.

В дальнейшем флешмобы будут проходить раз в две недели по воскресеньям. Площадками для мероприятий на протяжении ближайших двух месяцев послужат разные станции полигона ЦППК.

«25 марта в зале ожидания пригородных поездов Киевского вокзала прошел первый в этом году музыкальный флешмоб. Мы получили очень много положительных откликов в социальных сетях. Нам приятно, что пассажиры не только наблюдают за происходящим, но и помогают артистам исполнять любимые всеми песни, заряжаются хорошим настроением на весь день», — отметила пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК» Софья Попова.

Первый музыкальный флешмоб ЦППК и Школы-студии МХАТ состоялся в декабре 2017 года на станции «Выхино».