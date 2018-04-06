Ким Кардашьян на зависть: Анна Седокова разделась до бикини и показала внушительных размеров ягодицы

8 апреля третьему ребенку Анны исполнится год. С момента рождения Гектора певица активно делилась с поклонниками своими послеродовыми тяготами по борбе с лишним весом. Благодаря активным тренировкам и питанию Анны вернула свои формы и теперь с удовольствием демонстрирует их не только в клипах, но в и обычной жизни. Сейчас Седокова находится в Майами и оттуда она поделилась с фолловерами пляжным фото. Певица позирует в оранжевом бикини в игрушками в руках. — подписала фото Анна. (прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены) Но на игрушки в руках Анны фолловеры даже и не обратили внимания. Их больше привлекла фигура певицы: «Анечка, персик! В супер форме, ни больше ни меньше, сексуальность и шарм зашкаливает»; «Идеальная. Как же терпеть не могу худых досок»; «Попа какая красивая»; «Какая красотка»; «Вот это фигурка!»; «Классная фигурка! По мне, так больше худеть не надо!», — пишут поклонники. Стоит отметить, что ягодицы Седоковой, действительно, выглядят выигрышно. И даже обладательница самого знаменитого тыла Ким Кардашьян может позавидовать Анне, ведь у певицы все натуральное, а у Ким стоят импланты. Как тебе фигура Седоковой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram