В Ингушетии установят новый памятник героям Великой Отечественной войны

МАГАС , 6 апреля. / ТАСС /. Памятник героям Великой Отечественной войны установят в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии взамен старого, демонтированного в 2016 году из-за ветхости, рассказал ТАСС в пятницу глава сельского поселения Юсуп Костоев

"До конца года планируем возле недавно построенных дома культуры и библиотеки установить памятник воинам ВОВ. Эскиз нарисовал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Беслан Дзейтов, а Минсельхоз республики выделит деньги на его создание", — сказал Костоев.

По его словам, на постаменте старого памятника были написаны имена 18 солдат, умерших в стенах местной школы, где в военное время был госпиталь.

"Бетонная звезда [памятник] стояла именно там, потому что мы считали, что во дворе в братской могиле похоронены эти солдаты. Но в 2016 году, когда мы строили на этом месте новую школу, никаких останков найдено не было, а памятник из-за перемещений пошел трещинами", — отметил глава села.