Каких потенциальных угроз следует опасаться москвичам после трагедии в Кемерове

После трагедии в Кемерове по всей стране начались проверки ТЦ. Кто отвечает за нашу безопасность?

В этом разбирались специалисты-эксперты в эфире сетевого вещания «Вечерки».

Трудно смириться с тем, что произошло. Мы обещаем себе и требуем от других сделать все возможное, чтобы трагедия больше не повторилась. Но страшный урок, который преподнесла жизнь, приводит к тревожным выводам: по мнению экспертов, зачастую горожане не готовы к потенциальным опасностям.

— Большинство людей рассуждают так: зачем о чем-то беспокоиться заранее? Когда что-то случится, я позвоню друзьям, родственникам, знакомым, узнаю, как себя вести, что делать, и меня обязательно спасут, — говорит председатель общероссийского движения «За реальные дела» Антон Цветков

Проблема заключается в том, что любая экстренная ситуация возникает случайно, а развивается молниеносно и непредсказуемо.

— Почему в Кемерове произошло резкое задымление здания, которые мы видим на видеозаписях? — разбирает недавние события президент автономной некоммерческой организации «За безопасный город» Никита Янковой. — Эксперты склоняются к тому, что загорелся потолочный утеплитель.

Видимо, провода, которые проходили сверху, проложили с нарушением норм безопасности.

К сожалению, это не исключение из правил. Общественные активисты, которые сейчас проверяют торговые центры столицы, с ужасом отмечают, что в половине из них система противопожарной безопасности находится в удручающем состоянии: просроченные огнетушители, неработающая сигнализация, заваленные хламом эвакуационные выходы. А ведь именно едкий дым и угарный газ, как правило, приводят к многочисленным жертвам во время пожара.

— Несколько лет назад после пожара в клубе «Хромая лошадь» я общался с мальчиком-аниматором, которому удалось спастись, — рассказывает спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Дмитрий Коринный . — Там было два выхода: основной и запасной. Когда началось задымление, аниматор, зная, куда пойти, чтобы выбраться на улицу, потерял сознание на ступеньках. Нужны не просто знания, а отработка навыков.

— Любая экстремальная ситуация показывает наш уровень подготовки к ней, — подтверждает инструктор проекта «Наука побеждать» Данила Михайловский. — Каждый должен понимать, что собственная безопасность, как и спасение, в первую очередь зависит от нас самих и находится в наших собственных руках.

Эксперты подчеркивают, что абсолютно на всех предприятиях города нужно проводить систематические тренировки, нацеленные на отработку и закрепление алгоритма действий.

— Уже сейчас, — заверяет Янковой, — во всех школах Москвы раз в полгода проходят тактические учения по эвакуации. Приезжают медики, сотрудники МЧС со спецтехникой, идет искусственное задымление здания, разворачивается штаб, рассчитывается время, необходимое на то, чтобы отвести детей, учителей и других людей на безопасное расстояние.

Подобные учения можно проводить и в торговых центрах. Однако, по мнению профессора кафедры безопасности Московского педагогического университета Сергея Петрова , этого недостаточно. Эксперт считает, что уроки по основам безопасности жизнедеятельности должны проходить как минимум раз в неделю. И, желательно, с пятого класса. О повышении грамотности школьников говорит и адвокат Игорь Боровичко.

— На самом деле проблема не в законе, который регулирует вопросы безопасности, а в личном отношении граждан к той или иной ситуации, — заявляет адвокат и приводит простой пример: бизнес освободили от плановых проверок, но ведь существуют еще внеплановые, которые проводятся по заявлениям жителей. И тут, согласитесь, многое зависит от того, проявим ли мы сами сознательность, заметив нарушения, или пройдем мимо.

Только общественный контроль в дополнение к государственному, а также личная ответственность каждого человека помогут нам обеспечить надежный уровень нашей безопасности.