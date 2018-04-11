Д. Медведев призвал провести консультации с бизнесом для предотвращения повторения трагедии в Кемерово

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал провести консультации с объединениями предпринимателей с целью предотвращения повторения трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом он заявил, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме

«Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность в вопросах безопасности людей, чтобы трагедия Кемерово, которая стала действительно трагедией всей страны, никогда не повторилась. Надо провести консультации с объединениями предпринимателей, продумать дополнительные шаги, чтобы не меняя решений по снижению административной нагрузки безопасность была полностью гарантирована, и в каждом конкретном случае учитывать специфику, вероятность возникновения рисков», — сказал Д. Медведев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося, по официальным данным, погибли 64 человека.