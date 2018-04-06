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«Газпром» завершит строительство восьми газопроводов в Чечне до конца года
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«Газпром» завершит строительство восьми газопроводов в Чечне до конца года 

ТАСС 18 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Компания «Газпром» в 2018 году завершит строительство восьми газопроводов в Чеченской Республике, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального правительства.
"Ведется сооружение восьми газопроводов, которые позволят газифицировать села Старые Атаги, Верхний Нойбер, Центарой, Бачи-Юрт, Мескер-Юрт и город Гудермес. Завершить работы планируется до конца 2018 года. На данном этапе идет также подготовка к строительству еще 10 газопроводов и проектирование 23 газопроводов", — отметили в пресс-службе.
Компания реализует в регионе также проект по реконструкции магистрального газопровода «Моздок-Грозный», который позволит повысить надежность газоснабжения потребителей и обеспечить подачу газа на строящуюся Грозненскую ТЭС. Его протяженность составит более 98 км.
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