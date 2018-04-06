«Газпром» завершит строительство восьми газопроводов в Чечне до конца года

"Ведется сооружение восьми газопроводов, которые позволят газифицировать села Старые Атаги, Верхний Нойбер, Центарой, Бачи-Юрт, Мескер-Юрт и город Гудермес . Завершить работы планируется до конца 2018 года. На данном этапе идет также подготовка к строительству еще 10 газопроводов и проектирование 23 газопроводов", — отметили в пресс-службе.

Компания реализует в регионе также проект по реконструкции магистрального газопровода «Моздок-Грозный», который позволит повысить надежность газоснабжения потребителей и обеспечить подачу газа на строящуюся Грозненскую ТЭС. Его протяженность составит более 98 км.