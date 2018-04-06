Минпромторг выступит организатором национальной экспозиции на первой международной импортной выставке в Китае 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступит организатором национальной российской экспозиции на I Китайской международной импортной выставке «China International Import Expo», которая пройдет с 5 по 10 ноября 2018 года в г. Шанхае (Китай). Мероприятие охватит свыше 240 тыс. кв. м и будет включать региональные павильоны торговли и инвестиций, а также зону корпоративных и бизнес-экспозиций. Выставка станет эффективной площадкой для привлечения потенциальных покупателей российской продукции и услуг.
Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках «China International Import Expo» в следующих отраслевых павильонах:
Пищевая и сельскохозяйственная продукция.
Медицинское оборудование и товары здравоохранения.
Потребительские товары и аксессуары.
Высокотехнологичное оборудование.
Услуги.
B2B-встречи с потенциальными китайскими партнерами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Выставка «China International Import Expo» включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.
В частности, РЭЦ покрывает финансовые затраты по аренде выставочной площади, монтажу выставочного стенда и организации доставки продукции в размере не более 80% для компаний МСП, и в размере не более 50% — для остальных организаций.
Помимо этого, РЭЦ оплачивает затраты на аренду помещений, необходимых для проведения деловой программы, организацию B2B-встреч, услуги переводчиков, печатные материалы.
В настоящее время ведется прием заявок от российских компаний на участие в экспозиции и в бизнес-миссии. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:
Подробную информацию об условиях и требованиях к подаче заявки на участие в указанном мероприятии можно получить на сайте РЭЦ:
Контакты для консультаций и направления заявок:
Сницерева Александра
Тел. : +7 (495) 937-4747 (доб. 2194)
Эл. почта: snitsereva@exportcenter.ru Носова Ольга
Тел. : +7 495 937 47 47 (доб. 6281)
Эл. почта: nosova@exportcenter.ru *В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 года №488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета компенсационной субсидии акционерному обществу „Российский экспортный центр“ (далее — АО „РЭЦ“) на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки».