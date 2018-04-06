Минпромторг выступит организатором национальной экспозиции на первой международной импортной выставке в Китае

Российский экспортный центр организует экспозицию российских компаний в рамках «China International Import Expo» в следующих отраслевых павильонах:

Пищевая и сельскохозяйственная продукция.

Медицинское оборудование и товары здравоохранения.

Потребительские товары и аксессуары.

Высокотехнологичное оборудование.

Услуги.

B2B-встречи с потенциальными китайскими партнерами и покупателями, презентации, семинары и круглые столы, которые позволят участникам получить широкое представление о тенденциях и потребностях китайского рынка, а также откроют дополнительные возможности для развития деловых связей с компаниями не только Китая, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выставка «China International Import Expo» включена в перечень мероприятий, расходы на участие в котором частично компенсируются со стороны государства.

В частности, РЭЦ покрывает финансовые затраты по аренде выставочной площади, монтажу выставочного стенда и организации доставки продукции в размере не более 80% для компаний МСП, и в размере не более 50% — для остальных организаций.

Помимо этого, РЭЦ оплачивает затраты на аренду помещений, необходимых для проведения деловой программы, организацию B2B-встреч, услуги переводчиков, печатные материалы.

В настоящее время ведется прием заявок от российских компаний на участие в экспозиции и в бизнес-миссии. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке:

Подробную информацию об условиях и требованиях к подаче заявки на участие в указанном мероприятии можно получить на сайте РЭЦ:

Контакты для консультаций и направления заявок:

Сницерева Александра

Тел. : +7 (495) 937-4747 (доб. 2194)

Эл. почта: snitsereva@exportcenter.ru Носова Ольга

Тел. : +7 495 937 47 47 (доб. 6281)