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П. Бирюков: Ремонт столичных дорог начнется 9 апреля
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П. Бирюков: Ремонт столичных дорог начнется 9 апреля 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Дорожно-ремонтный сезон в Москве начнется с 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. «С 9 апреля в Москве специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, в этом году планируется отремонтировать более 17 млн кв. м асфальта. «В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами Комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 млн кв. м асфальта», — уточнил заммэра.
Отмечается, что в первую очередь производственные комплексы приступят к ремонту участков МКАД: 6-7 км (внешняя сторона), 14-17 км (внутренняя сторона), 17-18 км (внутренняя сторона), 61-67 км (внешняя сторона), 92-98 км (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе и ряда других объектов.
Также особое внимание специалисты комплекса городского хозяйства уделят ремонту объектов в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 — Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также ул. 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, ул. Усачева, Доватора, Савельева, Чудов пер. и Зубовский проезд. Позже текущий ремонт продолжится на участках ТТК, объектах ЗелАО, ТиНАО и вылетных магистралях», — отмечается в материале.
Также добавляется, что в рамках программы по благоустройству города будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия на ряде объектов в Центральном округе: Лесной, 1-й и 2-й Миусских улицах, Миусской площади и других.
Также новый асфальт появится на улицах и переулках, примыкающих к территории ВДНХ. Запланирован полный цикл инженерных работ: замена бордюрного камня, снятие старого асфальтобетонного покрытия путем холодного фрезерования, ремонт объектов люкового хозяйства, устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия, нанесение продольной и поперечной дорожной разметки.
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