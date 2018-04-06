К 2030 году 800 млн человек могут остаться без работы из-за роботов

Автоматизированное будущее наступило, что видно благодаря новшествам, которые предлагают современные технологии. Роботы совершенствуются, что пугает многих граждан, поскольку некоторый труд легко заменить с помощью роботизированных систем. Ученые из консалтинговой фирмы McKinsey & Company озвучили прогноз, согласно которому к 2030 году около 800 млн граждан отовсюду лишаться рабочих мест по вине современных роботов. Труд автоматизированных систем является намного выгоднее и эффективнее для компаний во многих факторах. Эксперты провели исследование на территории 46 стран, где за основу взяли 800 профессий, а его результаты подтвердили, что вскоре каждый пятый гражданин лишится работы по вине стремительной автоматизации. Сильнее от этого будут страдать развитые страны, например, США Германия , где компании все чаще заменяют людей роботами. Согласно данным, в этих странах уже к 2030 будут уволены 39-73 млн человек, места которых займут именно роботы. Развивающиеся страны тоже попадут под удар, но не настолько существенный, ведь для внедрения автоматизированных систем в работу необходимы значительные вложения. В Индии , к примеру, лишь 9% всей доступной работы будет передано в руки машин. Наибольшая опасность касается сотрудников общепитов, поскольку их работа является самой легкой для обучения роботов. В зоне риска окажутся также секретари, бухгалтеры, а также машинные операторы и, кроме того, сотрудники сервисной поддержки. Однако медработники, учителя, представители юридической сферы, простые садовники и сантехники удержатся на своих рабочих местах. Сейчас роботы только осваивают дополнительные сферы деятельности, и некоторая работа пока им не под силу. Эксперты отмечают, что подстраиваться под новый ритм жизни придется и людям, чтобы обеспечивать себя, а стать успешным в некоторых сферах может стать более трудоемким занятием.]]>