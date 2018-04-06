На улице Ленина снова забились ливнёвки

В администрацию Орла с требованием привести в порядок состояние ливневой канализации на улице Ленина областного центра обратились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в очередной раз в центре города засорились ливнёвки и талые води текут по улице, не только создавая проблемы прохожим, но и разрушая новую плитку, которой вымощен тротуар.

Напомним, улица Ленина была капитально отремонтирована в 2016 году к 450-летию Орла. Стоимость ремонта, во время которого был произведён капремонт ливнёвок и поставлены новые колодцы, составила 50 миллионов рублей. «Фронтовики» отметили, что в настоящее время каналы ливневой канализации не справляются с таянием снега.

Член ОНФ Павел Меркулов отметил, что несмотря на средства, правильная планировка ливневой канализации произведена не была. В результате получается так, что сейчас тот диаметр трубы, который был заложен, не справляется с потоком воды. Кроме того, в отдельных местах труба засорилась».