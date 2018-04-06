В Петрозаводске продолжается возведение центра спортивной гимнастики 

По информации строительной фирмы, крыша будущего спортивного объекта готова на 40%.
На строительной площадке на улице Повенецкой смонтированы стены здания регионального центра спортивной гимнастики. По словам представителей фирмы-подрядчика, кровля готова на 40 процентов, ее устройство продолжается, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Центр спортивной гимнастики строится в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. В центре предусмотрены специализированные помещения, необходимые для проведения спортивно-тренировочных занятий и показательных выступлений: гимнастический зал с трибунами, зал хореографии и тренажерный зал, а также спортивное оборудование.
По материалам: ptzgovorit.ru