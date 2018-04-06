Ещё
В Петрозаводске продолжается возведение центра спортивной гимнастики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске продолжается возведение центра спортивной гимнастики 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По информации строительной фирмы, крыша будущего спортивного объекта готова на 40%.
На строительной площадке на улице Повенецкой смонтированы стены здания регионального центра спортивной гимнастики. По словам представителей фирмы-подрядчика, кровля готова на 40 процентов, ее устройство продолжается, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Центр спортивной гимнастики строится в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. В центре предусмотрены специализированные помещения, необходимые для проведения спортивно-тренировочных занятий и показательных выступлений: гимнастический зал с трибунами, зал хореографии и тренажерный зал, а также спортивное оборудование.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ольга Бузова занялась поисками нового мужа Академия политического цинизма: отставка Тулеева оказалась первоапрельской шуткой Москалькова назвала главную скрепу России — это следователь
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня24
Дуров отреагировал на получение британского гражданства53
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян532
Путин уволил одиннадцать генералов358
Описана схема переправки российских наемников в Сирию334
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение