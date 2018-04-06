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Начальника жилищной компании из Ступина оштрафовали за подтопление подвала дома
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Начальника жилищной компании из Ступина оштрафовали за подтопление подвала дома 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области привлекла к административной ответственности начальника жилищно-эксплуатационной конторы из подмосковного Ступина за подтопление подвала многоквартирного дома, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В Госжилинспекцию Московской области поступило обращение жителя Ступина по вопросу подтопления подвала в многоквартирном доме №3 корпус 1, корпус 2 на улице Фрунзе, где он проживает. По факту обращения была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой информация, изложенная в заявлении жителя, подтвердилась.
«Государственными жилищными инспекторами были зафиксированы многочисленные нарушения в содержании и проведении текущего ремонта подвального помещения МКД. В частности, подтопление подвального помещения хозфекальными стоками, протечка инженерного оборудования, неработающая система освещения подвала МКД», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Госжилинспекции региона Вадим Соков, на основании зафиксированных нарушений представителями надзорного ведомства в отношении управляющей организации МУП «ПТО ЖКХ», отвечающей за содержание дома, выдано предписание о принятии мер по устранению всех выявленных нарушений.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Начальник ЖЭУ №3 МУП «ПТО ЖКХ через суд оштрафован на 25 тысяч рублей.
»Предписание надзорного органа было исполнено управляющей организацией в установленные сроки и в полном объеме. По итогам контрольной проверки Госжилинспекцией Московской области установлено, что представители УК устранили все допущенные нарушения в полном объеме и в обозначенные нами сроки», — добавил Соков.
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