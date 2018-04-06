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Источник сообщил, когда запустят второй спутник «Благовест»
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Источник сообщил, когда запустят второй спутник «Благовест» 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» запланирован на 01.12 мск 19 апреля, сообщил «КВ» источник в ракетно-космической отрасли.
Первый такой спутник был запущен 17 августа 2017 года.
«Запуск спутника запланирован на 01.12 по московскому времени с космодрома Байконур 19 числа», — сказал собеседник агентства.
В марте производитель спутника сибирское предприятие «ИСС им. Решетнёва» сообщало, что «Благовест» доставили на космодром.
«Благовест» №12 относится к космическим аппаратам тяжелого класса. Он изготовлен на базе крупногабаритной платформы «Экспресс-2000» разработки Решетнёвской фирмы. Полезная нагрузка спутника также разработана «ИСС». Космический аппарат предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видеоконференцсвязи.
По материалам: ria.ru
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