Источник сообщил, когда запустят второй спутник «Благовест»

Запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» запланирован на 01.12 мск 19 апреля, сообщил «КВ» источник в ракетно-космической отрасли.

Первый такой спутник был запущен 17 августа 2017 года.

«Запуск спутника запланирован на 01.12 по московскому времени с космодрома Байконур 19 числа», — сказал собеседник агентства.

«Благовест» №12 относится к космическим аппаратам тяжелого класса. Он изготовлен на базе крупногабаритной платформы «Экспресс-2000» разработки Решетнёвской фирмы. Полезная нагрузка спутника также разработана «ИСС». Космический аппарат предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видеоконференцсвязи.