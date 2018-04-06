Сергей Удальцов: Пора готовиться к осенним выборам

Отшумели президентские выборы, подведены результаты. Еще раз напомню, что Левый Фронт категорически не признает итоги этих грязных выборов, которые не были ни честными, ни конкурентными. Поэтому всем политическим силам, которые придерживаются аналогичной позиции, стоит подумать над крайне актуальным требованием коренной реформы избирательной системы, так как выборы в России по-прежнему остаются под влиянием скрытых манипуляций и прямого обмана.

Как известно, существующий «муниципальный фильтр» ограничивает возможности оппозиционных организаций по выдвижению своих кандидатов, является средством политической фильтрации соперников, по тем или иным причинам неугодных региональным властям. Поэтому особенно важным становится сейчас проведение общественной кампании с требованием отменить этот «муниципальный фильтр» и другие излишние ограничения на выборах глав регионов.

И, конечно, оппозиции надо стараться выявлять и выдвигать на региональных выборах таких ярких и сильных кандидатов, которые могут сломать прописанный властями сценарий и реально обострить борьбу в том или ином регионе. Для этого уже сейчас необходимо проводить праймериз, на которых граждане смогут высказаться по вопросу, кого бы они хотели видеть своими кандидатами на выборах губернаторов. Вспомним, как оживили ситуацию президентские праймериз левых сил в ноябре прошлого года, проведенные по инициативе Левого Фронта, на которых победил Павел Грудинин . Именно он, в итоге, был выдвинут кандидатом в президенты от лево-патриотической коалиции и стал главным конкурентом Владимира Путина

Безусловно, максимального результата по многим объективным и субъективным причинам добиться не удалось, но участие Грудинина в президентских выборах позволило лево-патриотическим силам привлечь много новых сторонников и существенно укрепить свои позиции. Поэтому этот удачный опыт надо использовать и на региональном уровне.

Уже сейчас Левый Фронт совместно с союзниками готовит праймериз кандидатов от левых сил для участия в выборах мэра Москвы. Эти праймериз пройдут в интернете, будут сопровождаться дискуссиями и дебатами с участием основных кандидатов. В итоге, думаю, нам удастся определить наиболее популярную кандидатуру, которую затем мы будем рекомендовать к выдвижению от зарегистрированных партий, в первую очередь — от КПРФ . Как известно, праймериз намерены проводить и либеральные организации, что можно только приветствовать. Ведь чем больше ярких кандидатов будет выдвинуто (а если наша кампания за отмену муниципального фильтра станет заметным политическим событием, то отказать в регистрации оппозиционных кандидатов властям будет сложнее), — тем больше шансов на второй тур, тем больше шансов на победу прогрессивных народных сил вопреки коварным планам кремлевских политтехнологов.

Считаю, что и в других регионах нужно проводить подобные праймериз, так как этот механизм уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. При проведении праймериз повышается узнаваемость наших кандидатов, растет доверие к ним со стороны граждан. Это гораздо эффективнее кулуарных, закулисных решений, которые не всегда понятны нашим сторонникам. А если не будет доверия, то не будет и серьезной поддержки в ходе избирательной кампании.

Поэтому предлагаю всем здоровым политическим силам в ближайшее время сосредоточиться на двух основных направлениях: организации общественной кампании за отмену «муниципального фильтра» на региональных выборах и проведении праймериз для выявления наиболее популярных оппозиционных кандидатов для участия в выборах губернаторов 9 сентября этого года.