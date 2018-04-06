Рубль пытается игнорировать новые санкции США, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Геополитические риски рубля стали главными факторами давления, несмотря на сохраняющуюся довольно дорогой нефть. При этом уже есть две ветви геополитического давления на рубль. Однако связана с опасностью торговых войн США Китая , вторая — непосредственно с американскими санкциями против России

В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 90 копеек — до уровня 58,1 рубля, а евро — около 80 копеек до 71,2 рубля.

Инвесторы разлюбили рисковые активы

Рубль начал торговую неделю снижением к основным резервным валютам. Факторами давления стало ослабление спроса на рублевую ликвидность после завершения мартовского налогового периода. Сохранение геополитической напряженности также поддерживало давление на рубль. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с «делом Скрипалей».

Александр Новак. Ослабление рынка нефти также добавило негатива. РФ в марте выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти только на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, заявил журналистам глава Минэнерго РФ

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что инвестиции российских компаний в освоение нефтегазовых месторождений в Иране могут составить 50 миллиардов долларов.

Определенное давление на рубль оказали новости о повышении Минфином РФ с 6 апреля по 8 мая объема покупок валюты на внутреннем рынке до 11,5 миллиарда рублей в день с 9,6 миллиарда рублей с 7 марта по 5 апреля. Суммарный объем покупок составит 240,7 миллиарда рублей против 192,5 миллиарда рублей месяцем ранее. Рост объемов и кумулятивный эффект этих покупок дадут о себе знать.

Кроме того, инвесторы продолжили следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

После этого наметились надежды на переговоры и недопущение торговых войн между двумя крупнейшими экономиками мира. Так, главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ведет переговоры с китайской стороной и не намерен разворачивать торговую войну. Посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан в четверг обсудили двусторонние экономические вопросы, в том числе торговые.

Однако, похоже, «коса нашла на камень», и Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая еще на 100 миллиардов долларов.

Подобные действия могут притормозить мировую экономику, что негативно для динамики рисковых активов, в том числе нефти и рубля.

Прогнозы

В самом конце рабочей недели США объявили о новых санкциях против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. Это добавило негативных настроений на рынок. Доллар и евро уже пытаются закрепляться выше круглых уровней 58 рублей и 71 рубль.

Однако дорогая нефть и сохранение высокого спроса на рублевые активы пока компенсируют санкционный негатив, тем более, что он не касается напрямую российских государственных финансов.

В этой связи стоит отметить, что Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню инфляции (ОФЗ-ИН), нового выпуска серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 138 миллиардов.