В Тюменской таможне появился спецотдел для борьбы с нелегальным импортом

В Тюменской таможне появился специальный отдел по контролю за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и реализацию санкционных товаров в Россию . Ранее эти функции выполняли мобильные группы, сформированные Федеральной таможенной службой РФ, которые работали в непосредственной близости границ с Белоруссией Казахстаном , сообщает издание NashGorod.ru.

Для выездной работы сотрудников отдела на транспортных магистралях будут использоваться специализированные мобильные комплексы, сообщили изданию в пресс-службе Тюменской таможни.

В результате функционирования мобильных групп за 2017 год на территории Тюменской и Курганской областей выявлены нарушения в отношении товаров общим весом 213 тонн.