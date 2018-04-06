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В Тюменской таможне появился спецотдел для борьбы с нелегальным импортом
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В Тюменской таможне появился спецотдел для борьбы с нелегальным импортом 

Rambler News Service 41 минуту назад
В Тюменской таможне появился специальный отдел по контролю за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и реализацию санкционных товаров в Россию. Ранее эти функции выполняли мобильные группы, сформированные Федеральной таможенной службой РФ, которые работали в непосредственной близости границ с Белоруссией и Казахстаном, сообщает издание NashGorod.ru.
Для выездной работы сотрудников отдела на транспортных магистралях будут использоваться специализированные мобильные комплексы, сообщили изданию в пресс-службе Тюменской таможни.
В результате функционирования мобильных групп за 2017 год на территории Тюменской и Курганской областей выявлены нарушения в отношении товаров общим весом 213 тонн.
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