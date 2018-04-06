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Рубль не удержался под новыми санкциями, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
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Рубль не удержался под новыми санкциями, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Открывшись на 7 коп. выше уровня закрытия четверга, доллар к середине дня предпринимал попытки закрепиться выше 57,95 руб. Однако чуть позже не оправдавшая прогнозы участников рынка статистика по рынку труда в США скорректировала американскую валюту на внешних рынках, а вместе с тем и курс доллара на российской площадке в район 57,75 руб., то есть ниже уровня открытия сегодняшнего дня.
Ближе к вечеру доллар вновь устремился к отметке в 58 руб. на новостях о расширении американских санкций против российских компаний и физических лиц. В результате к концу рабочего дня пара доллар/рубль торговалась на уровне 58,08 руб., обновляя максимум с первой половины февраля.
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