В Конгресс США внесли проект о санкциях против России по «делу Скрипаля» 

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Два конгрессмена США предложили законопроект о введении санкций против России по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, текст документа распространили пресс-службы депутатов.
Законопроект инициировали конгрессмен от Техаса Хоакин Кастро из Демократической партии и и республиканец Майк Тернер из Огайо.
Законопроект предлагает ввести санкции против тех, кто ответственен за нападение на Скрипалей, а также против российских финансовых институтов. В частности, предлагается обязать президента США наложить в двухмесячный срок санкции на тех, кто участвовал в нападении на Скрипалей и помогал им — предположительно, от лица российского правительства. Законопроект предлагает также в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом. Также законопроект предлагает ввести санкции против 7 российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.
Чтобы законопроект получил статус закона, его должны принять обе палаты конгресса США и подписать президент страны. Перспективы принятия законопроекта пока неясны.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.