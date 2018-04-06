Британские ученые предупредили об экологических рисках использования биопластика

Материалы, классифицируемые как биопластики, не обязательно оказываются биодеградируемыми (поддающимися разложению в естественных условиях). Использование пластмассы из растительного сырья в производстве, по мнению преподавателя Шарон Джордж и старшего преподавателя Дейрдре Маккей с факультета географии, геологии и окружающей среды Университета Кила ( Великобритания ), содержит скрытые риски, в том числе экологические. Доводы ученых приводит портал Environmental Leader.

Ученые обозначили проблемы, с которыми могут столкнуться корпорации, использующие биопластик в производстве. Согласно определению Ассоциации пластмассовой промышленности, биопластики либо сделаны из возобновляемого ресурса, либо полностью распадаются, либо совмещают обе эти характеристики. В перечень источников сырья для будущего биопластика входят метан, нефть, кукуруза и целлюлоза.

Надпись «биоразлагаемый» ("biodegradable") на пластиковом изделии означает, что оно способно разлагаться в естественных условиях под воздействием бактерий, грибков или плесени. Однако, как обращают внимание британские исследователи, этот процесс может занять десятилетия, при этом останутся токсичные отходы. Кроме того, некоторые биопластики, классифицируемые как компостируемые, требуют для переработки высокотемпературного промышленного воздействия.

Исследователи обратились к опыту корпорации Lego, которая недавно сообщила, что в рамках программы перехода на более экологичное производство собирается изготавливать детали конструкторов в форме растений (деревья, кустарники, листья) из этанола, извлеченного из сахарного тростника. Джордж и Маккей считают, что растительные источники сырья — сельскохозяйственный сахарный тростник, а также соевые бобы, клещевина, рапс и кукуруза — подвергают окружающую среду значительному негативному воздействию. Экологический вред связан с тем, что на плантациях в больших количествах используют пестициды, гербициды и удобрения, помимо этого для выращивания растений требуется большое количество воды. Кроме того, крупные промышленные плантации могут вытеснять местных фермеров, вынуждая их перебираться на менее плодородные земли.

Как отмечают ученые, только 1-2% продукции Lego в итоге заменят пластиком из сахарного тростника, большинство деталей продолжают делать из пластика на основе нефти. Экологичность таких игрушек объясняется тем, что конструкторы используются длительное время и передаются из поколения в поколение. Компания также призывает покупателей дарить друг другу ненужные части конструктора или сдавать их на переработку. В феврале 2018 года компания присоединилась к программе How2Recycle.

Джордж и Маккей назвали решение Lego перейти на пластик из растительного сырья шагом в правильном направлении. Однако гораздо лучшей альтернативой сырья они называют этанол, выделяемый сине-зелеными водорослями, или произведенный из бытовых отходов или спитого кофе.

"Есть гораздо более подходящие источники этанола, чем сахарный тростник, — уверяют эксперты. — Настоящий «зеленый» пластик нуждается не просто в устойчивых сырье или технологиях производства. Устойчивость должна включать весь жизненный цикл продукта и социальные условия, в которых производится это сырье".

Недавнее исследование ООН также подтверждает, что надежды, возлагавшиеся на биоразлагаемый пластик, не оправдали себя, и рекомендует обратить внимание на поиск новых устойчивых, более экологически безопасных альтернатив, а также на информирование людей по этому вопросу.

Материал предоставлен проектом "+1".