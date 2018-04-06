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Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
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Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ 

dom.lenta.ru 52 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Жителям Башкирии предложили гасить задолженности по оплате ЖКХ, отрабатывая их в сфере жилищно-коммунальных услуг. Большинство доступных должникам вакансий не требуют специальных навыков, их перечень опубликован на сайте управление жилищного хозяйства (МБУ УЖХ) Уфы.
В числе профессий, предлагаемых должникам без специального опыта работы в сфере ЖКХ — дворник, уборщик, консъерж. При наличии специального образования можно отработать задолженность на позиции электрика или сантехника.
Такая отработка вполне законна и считается изменением способа оплаты, которое предусмотрено ст. 409 ГК РФ, отмечается в сообщении МБУ УЖХ. Среди возможных вариантов оформления взаимоотношений между жилищными компаниями и задолжниками на сайте предприятия перечисляются трудовой договор, договор на оказание работ и услуг или договор взаимозачета. «Самым удобным в таком случае считается последний вид договора, заключенный в письменной форме в соответствии со статьей 161 ГК РФ», — говорится на сайте МБУ УЖХ Уфы.
Согласно ранее опубликованным данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2,2 раза.
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