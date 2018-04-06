Спортивный центр в Долгопрудном могут достроить в III квартале 2018 года

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства спортивного центра в подмосковном Долгопрудном , объект планируют закончить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Специалисты Главгосстройнадзора Московской области в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора провели очередную проверку строительства детского спортивного центра, расположенного на пересечении проспекта Пацаева с улицей Спортивная в квартале 6А городского округа Долгопрудный», — сказал начальник ведомства Руслан Тагиев

Он отметил, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, монтаж вентилируемого фасада. Строительство в графике. Согласно проекту, на площади 6764 квадратных метра разместятся универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб.

В смену посетить комплекс смогут 196 человек. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. В ходе благоустройства предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха.

«Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2018 года», — добавляется в материале.