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Спортивный центр в Долгопрудном могут достроить в III квартале 2018 года
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Спортивный центр в Долгопрудном могут достроить в III квартале 2018 года 

РИАМО 51 минуту назад
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства спортивного центра в подмосковном Долгопрудном, объект планируют закончить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Специалисты Главгосстройнадзора Московской области в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора провели очередную проверку строительства детского спортивного центра, расположенного на пересечении проспекта Пацаева с улицей Спортивная в квартале 6А городского округа Долгопрудный», — сказал начальник ведомства Руслан Тагиев.
Он отметил, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, монтаж вентилируемого фасада. Строительство в графике. Согласно проекту, на площади 6764 квадратных метра разместятся универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб.
В смену посетить комплекс смогут 196 человек. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. В ходе благоустройства предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха.
«Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2018 года», — добавляется в материале.
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