Аналитики по-разному оценили масштаб негатива для «Русала» от санкций США

Включение "Русала" в санкционный список США может иметь для компании как незначительные, так и достаточно серьезные негативные последствия, считают аналитики, опрошенные агентством «Прайм».

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group , «Русал», группа «ГАЗ».

Как отмечают аналитики, самым серьезным последствием санкций для «Русала» может стать потеря крупного рынка сбыта — американского. Кроме того, это может привести к некоторому ухудшению условий кредитования для компании.

ПОТЕРЯ РЫНКА СБЫТА

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков указывает, что в структуре продаж «Русала» США занимают почти 20%. В отличие от заградительных пошлин, непосредственные санкции означают полное расставание с американским рынком.

"Русалу" придется искать новые рынки сбыта или снижать цены на уже освоенных рынках. В какой-то мере это позитивно для отечественных потребителей, хотя перспективы самого «Русала» ухудшаются", — говорит Кочетков.

"Включение «Русала» в санкционный список США может оказаться достаточно болезненным для компании. Этот рынок является важнейшим для алюминиевого гиганта, на него приходится четверть российского экспорта алюминия в денежном выражении, более 20% выручки «Русала в 2017 году и более 30% объема выпускаемой „Русалом“ продукции. Потерять такой рынок опасно, так как перенаправить такие объемы алюминия на другие рынки нереально», — предупреждает и эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев

КРЕДИТЫ

По мнению аналитика БКС Олега Петропавловского, на бизнесе компании санкции «точно не отразятся», хотя ряд негативных моментов присутствует.

В частности, аналитик напомнил, что США уже ввели ввозные пошлины на алюминий. «Если раньше „Русал“ мог попросить сделать для него исключение, то теперь такой надежды нет», — полагает он.

"Второе: когда придет время выплачивать синдицированный кредит, а среди кредиторов есть американские банки, то «Русалу» придется рефинансировать этот кредит через другие банки. Кроме того, теперь акции компании вряд ли будут включены в индекс MSCI", — добавил Петропавловский.

ОБХОДНЫЕ ПУТИ

Аналитики пока затрудняются точно оценить масштаб потерь для компании.

"Каких-либо серьезных проблем, фундаментальных последствий для бизнеса компании нет", — считает Петропавловский.

"Мы пока не знаем, в какой мере включение в санкционный список скажется поставках алюминия «Русалом» на этот рынок. США импортируют около 6 миллионов тонн первичного алюминия в год, и где-то 15-18% этого объема приходится на «Русал». Возможно, дефицит металла заставит импортеров США найти обходные пути для сохранения деловых связей или вынудит власти смягчить санкционный режим относительно поставок алюминия", — предположил Калачев.

В самой компании пока анализируют возможные последствия. «Русал» проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами", — говорится в сообщении «Русала».