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На еженедельной конференции в больнице им. В. В. Виноградова отметили позитивную динамику
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На еженедельной конференции в больнице им. В. В. Виноградова отметили позитивную динамику 

Твоя Газета 50 минут назад
Фото: Твоя Газета
Сегодня в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова состоялась еженедельная конференция, в ходе которой была проанализирована статистика за март.
«Проанализировали статистику за март, а также сравнили квартальные показатели прошлого и нынешнего годов. Меня радует позитивная динамика — общей командой мы стараемся и работаем во благо больницы и, самое главное, наших пациентов», — отметила на своей странице в фейсбук главврач больницы Ольга Шарапова.
Также в ходе конференции была вручена почетная грамота заведующей приемным отделением Ольге Николаевне Максютиной. Кроме того, слова благодарности и добрые напутствия от всего коллектива ГКБ им. Виноградова получил Орлов Богдан Борисович, который продолжит работать в другом учреждении здравоохранения.
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