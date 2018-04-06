На еженедельной конференции в больнице им. В. В. Виноградова отметили позитивную динамику

Сегодня в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова состоялась еженедельная конференция, в ходе которой была проанализирована статистика за март.

«Проанализировали статистику за март, а также сравнили квартальные показатели прошлого и нынешнего годов. Меня радует позитивная динамика — общей командой мы стараемся и работаем во благо больницы и, самое главное, наших пациентов», — отметила на своей странице в фейсбук главврач больницы Ольга Шарапова

Также в ходе конференции была вручена почетная грамота заведующей приемным отделением Ольге Николаевне Максютиной. Кроме того, слова благодарности и добрые напутствия от всего коллектива ГКБ им. Виноградова получил Орлов Богдан Борисович, который продолжит работать в другом учреждении здравоохранения.