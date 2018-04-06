В Самаре под Южным мостом спасли рыбака, которому внезапно стало плохо

В четверг, 5 апреля, около 18:00, на пульт дежурного поступил сигнал о том, что под Южным мостом на реке Самара в эвакуации на берег нуждается мужчина, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области

Сообщение поступило от брата мужчины, с которым они рыбачили на реке. Пострадавшему рыбаку стало плохо и самостоятельно до берега он добраться не смог. В 18:11 на помощь выехала дежурная смена спасателей техногенного отряда. Добравшись до рыбаков, спасатели обнаружили, что у пострадавшего наблюдаются симптомы гипотермии и он нуждается в экстренной медицинской помощи. Задача усложнилась тем, что из-за повышения температуры воздуха на поверхности образовалась вода, в некоторых местах лёд начал проваливаться. Спасателями было принято решение доставить мужчину на берег, используя в качестве носилок резиновую лодку. В 19:40 пострадавший был передан бригаде медиков «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение.