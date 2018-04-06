Ещё
В Самаре под Южным мостом спасли рыбака, которому внезапно стало плохо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре под Южным мостом спасли рыбака, которому внезапно стало плохо 

АиФ-Самара 51 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 5 апреля, около 18:00, на пульт дежурного поступил сигнал о том, что под Южным мостом на реке Самара в эвакуации на берег нуждается мужчина, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Сообщение поступило от брата мужчины, с которым они рыбачили на реке. Пострадавшему рыбаку стало плохо и самостоятельно до берега он добраться не смог. В 18:11 на помощь выехала дежурная смена спасателей техногенного отряда. Добравшись до рыбаков, спасатели обнаружили, что у пострадавшего наблюдаются симптомы гипотермии и он нуждается в экстренной медицинской помощи. Задача усложнилась тем, что из-за повышения температуры воздуха на поверхности образовалась вода, в некоторых местах лёд начал проваливаться. Спасателями было принято решение доставить мужчину на берег, используя в качестве носилок резиновую лодку. В 19:40 пострадавший был передан бригаде медиков «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение.
АиФ-Самара: последние новости
Перед Пасхой сотрудники госпожнадзора проверяют храмы и церкви В Самаре увековечили память выдающегося кардиохирурга Виктора Полякова Полиция Тольятти ищет трех мужчин, обокравших на два млн. руб. магазин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян268
В США заговорили об угрозе военным летчикам116
Путин уволил одиннадцать генералов284
Украину «завалило» фальсификатом из Европы158
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение