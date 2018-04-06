«Предложения зауральцев нужноучесть при разработке Добровольного месторождения урана»

«Я бы отметил два предложения, прозвучавшие на общественных слушаниях в Звериноголовском районе. Первое — включить в ОВОС раздел по охране водоносных горизонтов, мониторинга и прогноза воздействия добычи на водоносные горизонты.

Это предложение необходимо включить в ОВОС. По сравнению с традиционными подземным и открытым горными способами, разработка месторождений полезных ископаемых методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ) приводит к меньшему воздействию на окружающую среду. В процессе подземного выщелачивания не образуются отвалы пород и хвостохранилища, не нарушается целостность геологических структур, практически отсутствует загрязнение воздушного бассейна, не происходит осушения подземных водоносных горизонтов.

Однако, при разработке месторождения методом СПВ, в результате нагнетания выщелачивающего раствора и взаимодействия его с вмещающей породой, происходит загрязнение подземных вод подземного горизонта содержащимися в рабочем растворе химическими реагентами и продуктами их взаимодействия с породой. Поэтому необходимо проводить мониторинг и прогнозировать воздействие добычи на водоносные горизонты. Математические модели и программные средства для этого созданы и успешно применяются при разработке Далматовского месторождения урана.

Второе предложение — провести инвентаризацию и мониторинг ранее пробуренных скважин в период разведки на территории Звериноголовского района и разработать мероприятия по снижению их воздействия на окружающую среду.

Поисковые и разведочные скважины, пробуренные на территории Звериноголовского района, использование которых нецелесообразно или невозможно, подлежат ликвидации. Это относится ко всем скважинам, пробуренным период разведки месторождения Добровольное. Ликвидированные скважины не должны оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Если же существуют скважины, ликвидация которых была проведена не надлежащим образом, то, безусловно, надо разработать мероприятия по снижению их воздействия на окружающую среду.

С точки зрения выявления таких скважин инвентаризация и мониторинг могли бы быть полезны».