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Российские и израильские парламентарии обсудят проблему фальсификации истории
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Российские и израильские парламентарии обсудят проблему фальсификации истории 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Члены Совета Федерации и депутаты Кнессета Государства Израиль 11 апреля проведут видеомост, на котором обсудят проблемы сохранения исторический правды в условиях текущей политической обстановки в мире. Перед дискуссией обе стороны посмотрят фильм Константина Хабенского «Собибор».
Инициатива проведения такого мероприятия принадлежит спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Свою идею она озвучила в прошлом году во время встречи с председателем израильского Кнессета Юлием Йоэлем Эдельштейном.
В телемосте примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, Председатель Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, члены групп по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Кнессетом Израиля, представители Российского Еврейского Конгресса, историки, ветераны-узники концлагерей.
Фильм «Собибор» посвящён подвигу советского офицера Александра Печерского. В сентябре 1943 году он оказался узником концлагеря «Собибор», но меньше чем через месяц организовал и возглавил восстание заключённых, в ходе которого многим удалось спастись из рук фашистов.
«Эта история борьбы с нацизмом, о которой умалчивают сейчас на Западе, история борьбы евреев за свои права, история их уничтожения очень важна», — отметил в комментарии «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он обратил внимание, что власти Израиля всего очень трепетно к этому относятся и всегда выступают заодно с Россией, когда речь идёт о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания Холокоста.
«Европа же пытается забыть итоги Второй мировой войны, потому что в своё время практически все европейские страны покорились фашизму, и при этом предали своих граждан еврейской национальности. По сути, они откупились таким образом от фашистов. И сегодня им хочется по-быстрому это забыть. Но мы забыть не дадим. Потому что если мы забудем, повторения подобного в будущем исключить нельзя», — убеждён парламентарий.
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