Российские и израильские парламентарии обсудят проблему фальсификации истории

Инициатива проведения такого мероприятия принадлежит спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко . Свою идею она озвучила в прошлом году во время встречи с председателем израильского Кнессета Юлием Йоэлем Эдельштейном.

В телемосте примут участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, Председатель Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, члены групп по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Кнессетом Израиля, представители Российского Еврейского Конгресса, историки, ветераны-узники концлагерей.

Фильм «Собибор» посвящён подвигу советского офицера Александра Печерского . В сентябре 1943 году он оказался узником концлагеря «Собибор», но меньше чем через месяц организовал и возглавил восстание заключённых, в ходе которого многим удалось спастись из рук фашистов.

Он обратил внимание, что власти Израиля всего очень трепетно к этому относятся и всегда выступают заодно с Россией , когда речь идёт о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания Холокоста.

«Европа же пытается забыть итоги Второй мировой войны, потому что в своё время практически все европейские страны покорились фашизму, и при этом предали своих граждан еврейской национальности. По сути, они откупились таким образом от фашистов. И сегодня им хочется по-быстрому это забыть. Но мы забыть не дадим. Потому что если мы забудем, повторения подобного в будущем исключить нельзя», — убеждён парламентарий.