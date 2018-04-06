В Госдуме предлагают уточнить законодательство о налогах для производителей драгметаллов

Госдуму внесен проект федерального закона, предлагающий уточнить законодательство в области налогообложения на добычу и производство драгоценных металлов. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

«Принятие законопроекта исключит возможность произвольного толкования работниками налоговых органов применения ставки 0% к субъектам производства драгоценных металлов из лома и отходов», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа указывают, что налогом при реализации драгметаллов не облагаются организации, осуществляющие их добычу или производство из лома и отходов, при условии, что они реализуют данную продукцию Госфонду драгоценных металлов и драгоценных камней, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней регионов, ЦБ РФ и другим банкам.

В то же время, постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда даны разъяснения, что из взаимосвязанного толкования положений Налогового кодекса и положений закона «О недрах», следует вывод, что указанную ставку налога вправе применять лишь те лица, которые могут быть признаны субъектами добычи и производства драгметаллов. Речь идет о тех, кто, прежде всего, имеет лицензию на право пользования участками недр.

Инициаторы отмечают, что указанное разъяснение ВАС зачастую толкуется налоговыми органами так, что применение нулевой ставки налога распространяется исключительно на недропользователей, одновременно осуществляющих и добычу, и производство драгметаллов, которые в силу действующего законодательства обязаны получать лицензию на право пользования участками недр.

При этом не принимается во внимание ряд обстоятельств, определенных действующим законодательством.

Во-первых, указывают авторы, в соответствии с законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», не предусмотрена выдача лицензии на производство драгметаллов из лома и отходов, в связи с чем, для осуществления этой деятельности, не требуется получение лицензии.

Во-вторых, в соответствии с законодательством, добыча драгметаллов может осуществляться только организациями, получившими лицензии в установленном в порядке. При этом отсутствует указание на необходимость получения такого разрешения производителями металлов из лома и отходов.

«Таким образом, нарушается принцип равенства налогообложения, закрепленного в статье 3 НК РФ : «Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения»», — отмечается в документе.

Авторы инициативы указывают, что принятие законопроекта поддержит хозяйственную деятельность сотен малых и средних предприятий, которые производят драгоценные металлы из лома и отходов и вынуждены нести неоправданные расходы, защищая в судах свои законные хозяйственные интересы, а это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на развитие отечественного производства драгметаллов из лома и отходов.