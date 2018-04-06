Машиностроители Вологды и Рыбинска планируют «вести дела» вместе 

Представители вологодских машиностроительных предприятий посетили Рыбинск. Инициаторами бизнес-миссии в промышленный центр Ярославской области выступили городское отделение «Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области» и Ассоциация «Машиностроительные предприятия Вологодской области».
Представители 7 организаций Вологды: АО «ВОМЗ», ЗАО «ВПЗ», АО «СКДМ», ООО «Вологодский станкостроительный завод», ЗАО «Союзлесмонтаж», ООО «Иммид», ООО «Александра-плюс» — рассказали о своих возможностях и достижениях. Потенциальные партнеры для вологодских производителей — ведущее предприятие России в сфере двигателестроения и газотурбинных технологий ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «Судостроительный завод „Вымпел“, входящий в концерн „Калашников“.
Встреча завершилась переговорами сторон в формате „b2b“, в дословном переводе — „бизнес ради бизнеса“.
»В рамках областного проекта «Синергия роста» мы продолжаем содействовать развитию кооперационных связей вологодских предприятий и значительно расширяем географию нашей работы. За последнее время визит в Рыбинск стал одной из самых масштабных бизнес-миссий вологодских предприятий за пределы нашего региона, как по количеству участников, так и по уровню компаний принимающей стороны. В наших ближайших планах наладить сотрудничество с Мурманской областью в рамках масштабного инвестиционного проекта по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь», — прокомментировал начальник отдела инвестиций, промышленности и предпринимательства Вадим Уханов.
По окончании переговоров представители вологодских предприятий посетили производственные площадки ПАО «ОДК-Сатурн» для детальной проработки возможностей сотрудничества.