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Медиарейтинг Игоря Орлова резко упал вниз
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Медиарейтинг Игоря Орлова резко упал вниз 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2018 года. По данным исследования, глава Архангельской области Игорь Орлов потерял 10 позиций за март. Аналитики присвоили руководителю Поморья 65 место. Для сравнения — еще в феврале он занимал 55 строчку в списке.
— О том, как губернатор относится к медиарейтингам, Игорь Орлов высказывался неоднократно — вот, например, цитата из интервью вашему же изданию от 15 февраля 2016 года: «Оценивать территорию через заголовки — неправильно. Я всегда и всюду говорил — меня не интересуют рейтинги вообще, это белый шум, который я стараюсь не замечать. Для того чтобы дать оценку региону, нужно здесь жить», — комментирует ситуацию с рейтингом пресс-секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин. — Что касается именно мартовской оценки «Медиалогии», то, действительно, в общем рейтинге глава нашего региона оказался на 10 строчек ниже, при этом по СЗФО поднялся на один пункт. Но если посмотреть на само количество упоминаний, то их больше, чем в феврале. Упоминаний больше, а медиаиндекс ниже, и если смотреть на одни цифры, то все как бы хуже, а если на другие, то лучше. На самом же деле это подтверждает слова губернатора — заголовки не всегда отражают суть.
Возвращаясь к статистике, стремительнее свои позиции в рейтинге потеряли только губернатор Оренбургской области Юрий Берг (–34), глава Вологодской области Олег Кувшинников (–20), руководитель Карелии Артур Парфенчиков (–12). На одном уровне с Орловым сдали свои позиции в медиа Андрей Клычков (Орловская область), Владимир Васильев (Дагестан), Александр Усс (Красноярский край).
Позитивным на упоминания в СМИ выдался первый весенний месяц для главы Чечни. Рамзан Кадыров «подрос» на +2. Более внушительный рост в этом списке — +15 — показал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
Позиции в рейтинге присваивались в соответствие с медиаиндексом — показателем качественного состояния информационного поля. Чем больше этот показатель, тем более заметно присутствие руководителя в медиапространстве.
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