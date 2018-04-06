Медиарейтинг Игоря Орлова резко упал вниз 

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2018 года. По данным исследования, глава Архангельской области Игорь Орлов потерял 10 позиций за март. Аналитики присвоили руководителю Поморья 65 место. Для сравнения — еще в феврале он занимал 55 строчку в списке.
— О том, как губернатор относится к медиарейтингам, Игорь Орлов высказывался неоднократно — вот, например, цитата из интервью вашему же изданию от 15 февраля 2016 года: «Оценивать территорию через заголовки — неправильно. Я всегда и всюду говорил — меня не интересуют рейтинги вообще, это белый шум, который я стараюсь не замечать. Для того чтобы дать оценку региону, нужно здесь жить», — комментирует ситуацию с рейтингом пресс-секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин. — Что касается именно мартовской оценки «Медиалогии», то, действительно, в общем рейтинге глава нашего региона оказался на 10 строчек ниже, при этом по СЗФО поднялся на один пункт. Но если посмотреть на само количество упоминаний, то их больше, чем в феврале. Упоминаний больше, а медиаиндекс ниже, и если смотреть на одни цифры, то все как бы хуже, а если на другие, то лучше. На самом же деле это подтверждает слова губернатора — заголовки не всегда отражают суть.
Возвращаясь к статистике, стремительнее свои позиции в рейтинге потеряли только губернатор Оренбургской области Юрий Берг (–34), глава Вологодской области Олег Кувшинников (–20), руководитель Карелии Артур Парфенчиков (–12). На одном уровне с Орловым сдали свои позиции в медиа Андрей Клычков (Орловская область), Владимир Васильев (Дагестан), Александр Усс (Красноярский край).
Позитивным на упоминания в СМИ выдался первый весенний месяц для главы Чечни. Рамзан Кадыров «подрос» на +2. Более внушительный рост в этом списке — +15 — показал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
Позиции в рейтинге присваивались в соответствие с медиаиндексом — показателем качественного состояния информационного поля. Чем больше этот показатель, тем более заметно присутствие руководителя в медиапространстве.