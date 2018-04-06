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В Московской области открылся новый сезон «Вахты Памяти»
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В Московской области открылся новый сезон «Вахты Памяти» 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Более 500 поисковиков из 29 районов Московской области приняли участие в торжественном открытии «Всероссийской Вахты Памяти-2018», давшей старт новому сезону работы по возвращению имен павших солдат Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
«Церемонии открытия Вахт всегда были и остаются своего рода вехой на календаре нашей национальной памяти, символическим рубежом, который показывает, что сколько бы лет не прошло, мы по-прежнему хорошо знаем, что «никто не забыт и ничто не забыто», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
В рамках торжественной церемонии, состоявшейся в выставочном комплексе Новый Иерусалим, представители поисковых отрядов подвели итоги года и обсудили программу подготовки начинающих поисковиков — студентов и школьников, а также план экспедиций на полевой сезон 2018 года и приняли участие в квест-игре, в ходе которой познакомились с различными видами шифров, вспомнили художественные произведения военных лет и самостоятельно восстановили исторические моменты фотографий военной эпохи.
После представители 11 поисковых объединений и 46 отрядов Московской области приняли участие в памятном митинге на военно-мемориальном комплексе «Рубеж славы» в Снегирях, где возложили цветы к Вечному огню.
«Очень важно, что так много ребят участвуют в сегодняшнем мероприятии. Потому что именно передавая память о наших героях, наших предках, о страшных событиях времен Великой Отечественной войны из поколения в поколение, от человека к человеку мы сможем и дальше всегда гордиться нашей победой и нашей историей. Спасибо вам за активность, за то, что вы делаете. Желаю вам в этом сезоне еще более продуктивно и еще более дружно поработать, и сделать еще один шаг — очень важный шаг для каждого из вас и для нашей страны, и для нашей области в целом», — заключила Плещева.
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