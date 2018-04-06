Носорог Теркель привык к ростовскому зоопарку. Теперь его будут показывать каждый день 

С 7 апреля носорожник в ростовском зоопарке будет работать каждый день с 9 до 17 часов. До этого все общение носорогов с посетителям ограничивалось только показательными кормлениями раз в неделю.
— Увидеть пока можно будет только младшего, пятилетнего Теркеля. Он уже прошел карантин и привык к новому месту. За 30-летним Зеоном наблюдают зоологи, его покажут посетителям после того, как на улице еще немного потеплеет, — рассказали 161.ru в пресс-службе зоопарка.
Вольеры новоселов находятся по соседству, но стеклянная смотровая площадка есть только у вольера Теркеля. Скоро обоих носорогов переведут в летние вольеры, тоже соседние, которые будут находиться на улице. Теркель и Зеон будут жить отдельно, но, если они поладят друг с другом, их поселят вместе.
Два белых носорога переехали в донскую столицу из Израиля в ноябре прошлого года. Перевозку этих животных назвали самой сложной операцией в истории ростовского зоопарка — нужно было найти специальный борт, а подходящих во всем мире было всего три. Сначала животных приучали к транспортным контейнерам, потом довезли до аэропорта Тель-Авив, погрузили в Ил-76, откуда они и полетели в донскую столицу. Теркеля впервые показали посетителям в этом феврале, когда у него закончился трехмесячный карантин.