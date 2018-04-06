Алексей Рощин стал новым заместителем прокурора Ростовской области 

Приказ о назначении 5 апреля подписал генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка. 42-летний Алексей Рощин работает на Дону почти десять лет, с 2009 года. Советник юстиции уже оставил прежнее рабочее место и перешел в областную прокуратуру.
Родился Алексей Рощин в Кисловодске. Там же он получил высшее образование в Кисловодском институте Академии оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Со студенческой скамьи он начал работать в силовом ведомстве. В 2001 году приступил к работе следователем, затем был повышен до старшего следователя прокуратуры Наурского района Чеченской Республики. В 2009 году переехал в Ростов и был назначен прокурором Советского района. Отлично зарекомендовав себя на новом месте службы, в 2015-м году Алексей Рощин становится прокурором Первомайского района.