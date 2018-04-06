Ещё
Тротуары Щербинки помыли к весеннему сезону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тротуары Щербинки помыли к весеннему сезону 

Администрация городского округа Щербинка 59 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Тротуары в городском округе Щербинка были помыты 4 апреля. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство».
Брусчатка была очищена от скопившейся за зиму грязи с применением комплексного моющего средства.
К слову, администрация Щербинки оповестила жителей о местах проведения общегородских субботников.
Уборка в микрорайоне Остафьево пройдет 14 апреля по адресу: улица Молодежная, дом №1. Субботник состоится в парке «Барыши» в микрорайоне Новомосковский 21 апреля.
Среди основных направлений работы прогребание листвы, устройство цветников и вывоз мусора с газонов.
Администрация предоставит весь необходимый инвентарь и перчатки. Для участников субботника будет работать полевая кухня.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Санитарная обрезка деревьев пройдет в Щербинке Юные гимнастки из Щербинки стали призерами городских соревнований Проведение субботников и оперативную обстановку в городе обсудили на плановом совещании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян270
В США заговорили об угрозе военным летчикам116
Путин уволил одиннадцать генералов285
Украину «завалило» фальсификатом из Европы162
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение