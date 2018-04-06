Тротуары Щербинки помыли к весеннему сезону

Фото: администрация городского округа Щербинка

Тротуары в городском округе Щербинка были помыты 4 апреля. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство».

Брусчатка была очищена от скопившейся за зиму грязи с применением комплексного моющего средства.

К слову, администрация Щербинки оповестила жителей о местах проведения общегородских субботников.

Уборка в микрорайоне Остафьево пройдет 14 апреля по адресу: улица Молодежная, дом №1. Субботник состоится в парке «Барыши» в микрорайоне Новомосковский 21 апреля.

Среди основных направлений работы прогребание листвы, устройство цветников и вывоз мусора с газонов.

Администрация предоставит весь необходимый инвентарь и перчатки. Для участников субботника будет работать полевая кухня.