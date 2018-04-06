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В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкции
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В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкции 

Авторадио 34 минуты назад
России нужно ответить на новые американские санкции асимметрично. Так считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенёв. По словам депутата, у Москвы есть необходимые для такого ответа ресурсы. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что без ответа очередные антироссийские санкции не останутся. Сегодня Минфин США опубликовал новый санкционный список. Под ограничения попали 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Фигурантами перечня стали и глава МВД Владимир Колокольцев, сенатор Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы Росгвардии и Роскомнадзора и президент футбольного клуба «Зенит».
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