Данные об артериальном давлении смогут попадать сразу в медкарты москвичей 

Данные об артериальном давлении москвичей через специальные браслеты смогут попадать в электронные медицинские карты, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Например, контроли артериального давления. Очень бы хотелось, и ростки мы уже имеем, надеть пациенту на руку браслет, который будет регистрировать показатели давления, которые в автоматическом режиме будут накапливаться в электронной медицинской карте — обработанная информация», — сказал Хрипун в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что за цифровой медициной — будущее.