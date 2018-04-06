Данные об артериальном давлении смогут попадать сразу в медкарты москвичей

Данные об артериальном давлении москвичей через специальные браслеты смогут попадать в электронные медицинские карты, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

«Например, контроли артериального давления. Очень бы хотелось, и ростки мы уже имеем, надеть пациенту на руку браслет, который будет регистрировать показатели давления, которые в автоматическом режиме будут накапливаться в электронной медицинской карте — обработанная информация», — сказал Хрипун в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что за цифровой медициной — будущее.