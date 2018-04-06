Смыслы недели: конкуренция по-путински, Кащей Тулеев и дагестанское эхо

Еще один показатель эффективности губернаторов

Владимир Путин на заседании Госсовета 5 апреля разгромил, хоть и в пределах президентской этики, региональных чиновников и представителей крупного бизнеса за «удушение конкуренции». Глава государства призвал уделить серьезное внимание развитию конкурентой сферы в экономике и политике и бороться с разного рода ГУПами и МУПами, аффилированными зачастую с местными властями. Ну, кому как не Владимиру Владимировичу знать о политической конкуренции?! Ждать ли повсеместного появления новых игроков в экономике и политике и последуют ли «посадки» региональных чиновников за монополию на развитие?

Комментирует политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов

«Путин постоянно говорит о том, что конкурентные начала в экономике должны укрепляться. Это базовый тренд в его политике, особенно в последние 2-3 года. Политика федеральных властей, которая основана на позиции Путина, в этом смысле довольно последовательна. Там усиливается влияние на корпорации для того, чтобы они увеличивали закупки у мелкого и среднего бизнеса. Усиливается давление на региональную власть с тем, чтобы использовать все более прозрачные конкурентные процедуры. Путин на этом заседании Госсовета еще раз подтвердил и акцентировал эту политику федеральных властей.

Ясно при этом, что совершенно определенные месседжи, которые формулируются на федеральном уровне, далеко не всегда адекватно воспринимаются и адекватно реализуются корпорациями и регионами. Президент обозначил те сферы, в которых состояние конкурентной среды внушает ему опасения. В тех регионах, которые были названы, политика сдерживания монополизма со стороны федеральных властей будет особенно последовательна. Я думаю, что требование развития конкуренции, которое жестко сформулировал президент, — это основания для разделения регионов на эффективно работающие в сфере конкурентного поля и неэффективно работающие. Но это не основание для выделения какого-то блока региональных руководителей, которым угрожают посадки».

«Конкурентная среда чрезвычайно важна в экономике и политике. Я считаю, что она предопределяет развитость государства. Если наши политические лидеры боятся конкуренции в ходе выборных кампаний, если наши лидеры экономического развития боятся появления конкурентов на их рынке, то это в конце концов предопределяет деградацию данных политических и экономических лидеров. Лишь в борьбе рождаются новые идеи, лишь в борьбе люди вынуждены привлекать на свою сторону лучших специалистов, повышать заработную плату, развивать новые технологии. От этого меняется облик страны.

Поэтому я с Владимиром Владимировичем согласен полностью и считаю, что конкуренция должна быть и политическая, и экономическая, и не должно быть никаких препятствий к этой конкуренции. Ни к политической вроде муниципальных фильтров и прочей ерунды, которой отсекаются сейчас сильные игроки, ни к экономической, когда наши крупные предприниматели всякими нечестными методами стараются устранить конкурентов или решить вопросы на тендерах до того, как они появляются.

За конкуренцию сажать не будут. Это, скорее, деятельность антимонопольного комитета. Поэтому говорить о том, что завтра губернаторов начнут сажать, не следует. Отсутствие конкуренции — это не коррупция, но свойство, которое способствует коррупции. Именно в бесконкурентой среде растут коррупционные связи и коррупционные проекты. А вот за это уже сажают».

Плохая шутка или жажда власти?

Жители Кемеровской области , жаждущие смены губернатора, 1 апреля выдохнули с облегчением, когда Аман Тулеев публично объявил о своей отставке. Политологи были удивлены таким ходом событий, потому что не ожидали, что чиновника уберут с поста под давлением. Но сама суть первоапрельского дня диктовала свои правила — где-то крылся подвох, а может быть, даже неприятный розыгрыш. Теперь стало известно, что Тулеев, скорее всего, возглавит региональный парламент. Так себе отставка. Чем продиктован уход Тулеева и решение оставить его «при делах» в Кемеровской области, и ждать ли конфликта элит в регионе с приходом нового врио губернатора?

«Насколько я слышал, Тулеев еще до президентских выборов хотел уходить, и все эти вопросы обсуждались. Его как раз просили остаться до президентских выборов. Здесь случилось такое горе, которое могло произойти, а могло и не произойти. Определенные проговоры и обязательства перед Тулеевым были еще до 18 марта. Они в итоге были соблюдены, хоть в усеченном количестве.

Я думаю, что будет большой конфликт между кланом Тулеева и новыми людьми, которые будут стоять за Цивилевым. Конфликта не избежать, и посадки будут преследовать тулеевский клан еще в течение года. Так откровенно давить не будут, но члены тулеевского клана будут сопротивляться, а сопротивление приведет к посадкам».

Комментирует политтехнолог генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов:

«Понятно, что сам Тулеев и ориентированные на него группы кемеровской элиты уже стремятся сохранить влияние в регионе. Такие группы могут сохраняться. На мой взгляд, невозможно, да и нерационально действовать по принципу «убираем людей, потому что они тулеевские». Тем более что тулеевскими до недавнего времени там были практически все.

Но занятие самим Тулеевым поста главы законодательного собрания или другого высокого поста в республике кажется мне абсолютно нерациональным в силу того, что существует усталость от Тулеева, в силу от того, что он ушел под влиянием общественного мнения, в силу того, что пост председателя регионального заксобрания требует работы каждодневной. А у Тулеева очевидно неидеальное здоровье, он сам об этом говорил. При том что тулеевская группа останется в политике Кузбасса, ситуация с Тулеевым на посту главы заксобрания мне кажется не вполне адекватной и даже нелогичной.

Загадка Магомедовых

Дело братьев Магомедовых для российских политологов стало подобием календаря Майя. Что оно значит и к чему приведет — до конца никто не понимает, но многие пытаются расшифровать посылы. Является ли арест совладельцев «Суммы» ударом по позициям связанного с ними Дворковича и предвестием отставки Медведева? Или же это эхо антикоррупционной кампании в Дагестане , которая вышла за пределы ожидаемого?

Комментирует политтехнолог Андрей Колядин:

«Я думаю, что Медведев, Дворкович и остальные появились в этом раскладе после того как возникло само дело «Суммы». Я думаю, что те коррупционные связи, которые тщательным образом изучаются в Дагестане и которые уже касаются 150 крупных чиновников (а это уже почти весь истеблишмент Дагестана), так или иначе привели к тому, что правоохранительные органы начали собирать показания. Показания коснулись в том числе представителей одной из самых крупных фирм, выходцев из республики, влияющие на самые различные бизнес-процессы территории. Эти показания, эти основания, которые были выявлены в ходе той антикоррупционной деятельности, привели к тому, что первые лица государства дали команду на продолжение антикоррупционного расследования. А уж потом это начинает касаться всяких башен Кремля и тех лиц, которые имеют отношение к данной финансово-промышленной группе. Все эти проблемы, о которых мы сейчас говорим, — это лишь побочный продукт той деятельности, которая сейчас ведется в Дагестане».

Комментирует политтехнолог Андрей Богданов:

«Я думаю, что арест Магомедовых — это и борьба с коррупцией, которую народ ждет. Народ ждет изменений в правительстве, а это удар по правительству достаточно серьезный. Я не думаю, что законодательство сильно изменится после ареста Магомедовых. Оно и так сегодня позволяет посадить кого угодно, кто занимается неблаговидной экономикой. Возможно, сроки усугубят, а во всем остальном законодательство соответствует реалиям».