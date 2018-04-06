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В КЧР до конца года планируют вовлечь в волонтерскую деятельность более 6 тыс. учащихся
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В КЧР до конца года планируют вовлечь в волонтерскую деятельность более 6 тыс. учащихся 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии к концу 2018 года намерены вовлечь в ряды волонтеров более 6 тыс. учащихся республики, сейчас их в регионе свыше 3 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам совещания, посвященного развитию волонтерского движения в республике.
"Волонтерскую помощь в Карачаево-Черкесии оказывают более 3 тыс. активных учащихся. Движение активно развивается в республике, к концу года планируется вовлечь в волонтерскую деятельность более 6 тыс. обучающихся", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в образовательных организациях республики сейчас функционируют около 300 волонтерских групп.
В России 2018 год объявили указом президента Годом добровольца (волонтера).
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