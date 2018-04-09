Жители Калининграда почтили память героев штурма Кенигсберга в апреле 1945 года

КАЛИНИНГРАД , 9 апреля. / ТАСС /. Жители Калининграда у мемориала «Памятник 1200 гвардейцам» почтили память героев штурма Кенигсберга в апреле 1945 года.

Штурм города-крепости начался 6 апреля и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня, 9 апреля. Операцией руководил маршал Советского Союза Александр Василевский , чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, захватили более 2 тыс. орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания у Вечного огня, возложили венки и цветы к мемориалу. «Для нас всех, кто живет в этом регионе, это особый день. День, когда эта земля стала нашей, и с тех пор мы ведем отсчет своей истории.

Особые слова благодарности ветеранам, всем, кто оставался здесь после Победы и восстанавливал из руин наш прекрасный город», — сказал на церемонии губернатор области Антон Алиханов

"Памятник 1200 гвардейцам" в честь воинов 11-й гвардейской армии, погибших в боях за Кенигсберг, — самый крупный из 1,6 тыс. памятников истории и культуры в Калининградской области . Решение о его создании приняли в начале мая 1945 года, а торжественное открытие состоялось 30 сентября 1945 года. В апреле 2015 года мемориал объявили «Постом номер 1» в области. С тех пор представители молодежных организаций, школьники заступают здесь в почетный караул в дни памятных дат Великой Отечественной войны.

Штурм Кенигсберга прошел в рамках Восточно-Прусской операции, в ходе которой Советские войска, разгромив группировку противника, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши