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В Калининграде стартовала акция «Пост номер 1» у мемориала павшим при штурме Кенигсберга
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В Калининграде стартовала акция «Пост номер 1» у мемориала павшим при штурме Кенигсберга 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Патриотическая акция «Пост номер 1» началась в Калининграде в пятницу у мемориала «Памятник 1200 гвардейцам», увековечившего память советских солдат, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба областного правительства.
"Почетный караул будет заступать на пост у мемориала дважды в неделю по четвергам и пятницам, право нести почетную вахту памяти получили активисты молодежных патриотических объединений, учащиеся кадетских классов", — уточнила ТАСС пресс-секретарь областного агентства по делам молодежи Екатерина Аржанова. «Пост номер 1» будет действовать у мемориала до 8 мая, добавила собеседница агентства. По ее словам, ежедневно вахту будут нести по три караула, в состав которых входят по 19 человек. Всего в акции примут участие более 600 молодых людей из разных городов области, добавила она  "Памятник 1200 гвардейцам" объявили «Постом номер 1» в Калининградской области в апреле 2015 года в честь 70-летия штурма Кенигсберга. С тех пор акцию памяти проводят здесь ежегодно в дни, когда отмечают памятные даты, связанные с историей Великой Отечественной войны. Мемориал в честь воинов 11-й гвардейской армии, погибших в боях за Кенигсберг, — самый крупный из более чем 1,6 тыс. памятников истории и культуры в области. Решение о его создании приняли в начале мая 1945 года, а торжественное открытие состоялось 30 сентября 1945 года.
Штурм Кенигсберга в рамках Восточно-Прусской операции начали советские войска 6 апреля 1945 года. Он завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня. Операцией руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, захватили более 2 тыс. орудий, 1652 миномета и 128 самолетов. Девятого апреля в Калининграде пройдут памятные мероприятия в честь 73-й годовщины штурма, жители региона отдадут дань памяти советским солдатам.
В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северную часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом передали Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году переименовали в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.
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