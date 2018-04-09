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В Калининграде почтили память павших при штурме Кенигсберга
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В Калининграде почтили память павших при штурме Кенигсберга 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Калининграде прошли военно-исторические мероприятия, посвященные 73-й годовщине штурма Кенигсберга, в том числе реконструкция «Штурм форта №5».
В Калининграде прошли памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине взятия города. В воскресенье, 8 апреля, в Калининграде прошли военно-исторические мероприятия, посвященные 73-й годовщине штурма Кенигсберга, в том числе реконструкция «Штурм форта №5».
9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. Сейчас — российский Калининград. Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
31 января 2018 года сайт телеканала «Звезда» опубликовал эксклюзивное интервью сына маршала Советского Союза Александра Василевского Игоря Василевского. В беседе Игорь Василевский рассказывает, как его отец в войне не потерял главного — человеческого характера.
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