В Калининграде почтили память павших при штурме Кенигсберга

Калининграде прошли военно-исторические мероприятия, посвященные 73-й годовщине штурма Кенигсберга , в том числе реконструкция «Штурм форта №5».

В Калининграде прошли памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине взятия города. В воскресенье, 8 апреля, в Калининграде прошли военно-исторические мероприятия, посвященные 73-й годовщине штурма Кенигсберга, в том числе реконструкция «Штурм форта №5».

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. Сейчас — российский Калининград. Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.