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Разрушительное человечество: как могли выглядеть природные чудеса, если бы их не касались руки человека
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Разрушительное человечество: как могли выглядеть природные чудеса, если бы их не касались руки человека 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Кристально голубой океан, коралловые рифы или заснеженные ледники — все это вы наверняка видели в инстаграме, если следите за тревел-блогерами. Именно при сотрудничестве с ними Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил новую кампанию, посвященную загрязнению окружающей среды.
Фонд отправил блогеров в места, которые раньше были потрясающе красивы, а теперь потеряли свою привлекательность. Сделано это было с целью показать, как человечество способно влиять на окружающую среду.
Источник: The Drum
В основе кампании лежит идея, что со второй половины XX века многие чудеса природы стали исчезать из-за людей. WWF попросил тревел-блогеров отретушировать фотографии «опустошенных райских мест» так, как если бы они навестили их по своей инициативе.
Публикация от Romain Leclerc ⌁ @frenchfolks (@nvmero)
27 Мар 2018 в 9:06 PDT  Комментарии под фотографиями изначально были восторженные: «Вау, красиво» и «Хотел бы я туда съездить». Однако спустя некоторое время блогеры показали, что красоты в этих местах больше не существует. Они призвали современников принимать действия по охране окружающей среды, используя хештег #TooLatergram.
Публикация от Charlène (@charlenedesdoits)
28 Мар 2018 в 11:34 PDT  Серии фотографий показывают, как могли бы выглядеть эти места и как они действительно выглядят сегодня.
Публикация от Sylvain Schots (@nomadnocry)
27 Мар 2018 в 5:29 PDT  Так, например, на прекрасном тайском пляже береговая линия стала очень загрязненной, а Большой Барьерный риф в Австралии теряет блеск из-за обесцвечивания кораллов.
Публикация от Teddy verneuil (@teddy_bear_photos)
25 Мар 2018 в 8:50 PDT  Публикация от Teddy verneuil (@teddy_bear_photos)
27 Мар 2018 в 8:40 PDT  Кампания вытекает из рождественской рекламы WWF, в которой показывается, как слон переживает травму после того, как на его стадо напали браконьеры ради бивней.
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