Почему Австрия не пошла на поводу у Лондона в деле Скрипаля

«Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4, объяснив, что Вена «традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией ». Только ли в дружбе дело — в материале ТАСС

Отношения России с Австрией на самом деле, особенно по сравнению с другими странами Европы, находятся на высоком уровне.

"Отношения Российской Федерации с Австрией развиваются в позитивном ключе, характеризуются стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем. Австрия проводит линию на поддержание диалога с Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных сферах, использование политико-дипломатического инструментария для нормализации ситуации вокруг Украины ", — говорится на сайте российского МИД

Согласно данным посольства Австрии в РФ, за последние 10 лет российские и австрийские политики и министры совершили десятки официальных визитов в Вену и Москву соответственно.

Очередная встреча министров иностранных дел двух стран состоится 19–20 апреля. При этом визит главы МИД Австрии Карин Кнайсль никак не связан с делом Скрипаля, а ее поездка в Москву была запланирована заранее.

Экономическая составляющая отношений двух стран находится на подъеме. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Курцем 28 февраля, в 2017 году наблюдался «рост товарооборота более чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, [австрийские] в российскую экономику — $5 млрд».

Наконец, примечательно, что в 2016 году Австрийская партия свободы, входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией Себастьяна Курца, еще в 2016 году подписала пятилетнее соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией"

Петр Толстой. "Мне представляется чрезвычайно важным межпартийный и межпарламентский диалог в связи с тем, что сегодня существует существенный дефицит доверия. Этого доверия не хватает как внутри европейской политики, так и в отношениях между Россией и Европейским союзом ", — заявил тогда журналистам в связи с подписанием соглашения вице-спикер Государственной думы РФ

Роль посредника

ОБСЕ и Упомянул Курц еще одну причину, по которой Вена не пошла на высылку дипломатов. Австрия — нейтральная страна, а в ее столице находятся штаб-квартиры многих международных организаций (например, ООН МАГАТЭ ).

"Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов", — сказал австрийский канцлер.

Эксперт также добавил, что Вена пытается «найти свою уникальную нишу в качестве моста между Россией и Евросоюзом», а правительство Себастьяна Курца «выглядит очень стабильно и основательно».

Подтверждается это и заявлением главы МИД Австрии. «Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией ], тогда мы с удовольствием готовы к этому. Посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

И конечно, многочисленные официальные демарши посла Великобритании в Австрии официальной Вене, о которых рассказала Кнайсль, Лондону не помогли. А в странах — членах Евросоюза решение австрийского правительства лишь вызвало раздражение.