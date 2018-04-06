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Югорские мусульмане обратились к Кадырову за помощью в строительстве мечети в Ханты-Мансийске
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Югорские мусульмане обратились к Кадырову за помощью в строительстве мечети в Ханты-Мансийске 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом URA.RU сообщил источник в одной из окружных диаспор.
По словам источника, участок земли под мечеть был выделен городом еще в 2015 году, но строительство мечети почти не ведется. Собеседник уточнил, что было написано письмо главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, и в город приезжал его представитель в ХМАО Адлан Орзалиев, который пообещал передать всю информацию в правительство Чечни.
Сейчас на месте, где должна быть мечеть, сделан небольшой молельный дом.
«Не хочу сказать ничего про православие или другую религию, но ведь каждому человеку нужно место, где он мог бы молиться. То, что стоит там — это нельзя назвать мечетью, а у нас много людей, которые проповедуют ислам», — рассказал экс-глава чечено-ингушской диаспоры Ханты-Мансийска Балавуддин Мусаев.
Связаться с Адланом Орзалиевым, а также муфтием ХМАО Тагиром хазратом Саматовым и имамом мечети Ханты-Мансийска Рустамом хазратом Аминовым на момент публикации изданию не удалось.
Проблемы со строительством мечети в Ханты-Мансийске происходят на фоне объявления мэрии о возведении четырех новых православных храмов.
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