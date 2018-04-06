В «Зарядье» расскажут о том, как жить с аллергией 

Что может вызывать аллергию, каковы ее основные симптомы и в какой ситуации следует обратиться к врачу-аллергологу? Об этом можно узнать на лекции «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Лекция пройдет в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Начало в 19:00. Ее прочитает главный аллерголог-иммунолог Москвы, доктор медицинских наук, заведующий отделом аллергологии и клинической иммунологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Александр Пампура.
Вход на мероприятие свободный, однако необходима предварительная регистрация. Лекцию можно посмотреть онлайн на страницах mos.ru в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники», а также на странице Департамента здравоохранения в «Фейсбуке».