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В Москве нашли самый вкусный кулич
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В Москве нашли самый вкусный кулич 

Мослента 1 час назад
Эксперты научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности выбрали самый вкусный кулич среди продающихся в Москве. Об этом сообщила директор института Марина Костюченко, передает агентство «Москва».
Всего протестировали 51 изделие, которое купили в магазинах Москвы. Самым лучшим куличом оказался «Колосок», произведенный ООО «Калининградхлеб».
Качество продукции оценивали по внешнему виду, форме, состоянию мякиша, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей. Кроме этого, эксперты обратили внимание на правильность маркировки в соответствии с технологическим регламентом «О маркировке пищевой продукции».
Костюченко порекомендовала покупателям перед покупкой оценить внешний вид кулича. Он не должен быть слишком большим и пышным, если в него не добавляли разрыхлители.
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