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Минкавказ: регионы СКФО сформировали потребность по госпрограммам на 211 млрд рублей
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Минкавказ: регионы СКФО сформировали потребность по госпрограммам на 211 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа сформировали предварительную потребность по бюджетному финансированию в рамках спецразделов к госпрограммам в объеме 211 млрд рублей. Каждому из регионов необходимо будет обосновать свои запросы, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.
Как сообщалось ранее, в июле 2017 года постановлением правительства РФ были внесены изменения в порядок разработки государственных программ, которые предусматривают включение специальных разделов по приоритетным территориям развития. Такими территориями признаны Северо-Кавказский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Байкальский регион, Арктическая зона России, Республика Крым, город Севастополь и Калининградская область.
"Мы провели работу вместе с регионами, первые результаты уже есть, наша задача — в рамках формирования бюджета 2019-2020 годов эти спецразделы наполнить содержанием. Пока мы с регионами сформировали потребность на 211 млрд по 20 госпрограммам", — сказал он.
По словам Кузнецова, не все регионы оказались готовы к детальному обоснованию своих предложений. «Если говорить о том задачах в рамках госпрограмм, индикаторах и показателях, то не всегда мы оказываемся в отстающих. К примеру, физкультура и спорт — в среднем по спортивным объектам Северный Кавказ неплохо смотрится. Но есть отдаленные горные села, где такая инфраструктура отсутствует», — пояснил министр.
Еще одна важная задача — эффективность использования бюджетных средств. «Мы должны встроиться в режим госполитики, не потеряв государственные инвестиции, которые были вложены в предыдущие годы, но не были доведены до логического завершения. Задача — всю социальную „незавершенку“ проанализировать, переформатировать ее, довести до логического завершения», — отметил Кузнецов.
Как сообщалось, Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет курировать исполнение северо-кавказских спецразделов к 27 государственным программам. Планируется, что мероприятия будут направлены на социально-экономическое развитие регионов СКФО и реализацию экспортного потенциала, охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, защиту населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.
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